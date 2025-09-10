spot_img
10 сентября, 2025
Nikon ZR – беззеркальная камера с поддержкой технологии цветопередачи от RED

Компания Nikon представила компактную полнокадровую беззеркальную камеру ZR, ориентированную на профессионалов. Это первая модель, созданная в партнерстве с компанией RED после ее поглощения Nikon в апреле 2024 года. Компания RED, основанная Джеймсом Джаннардом (также основателем Oakley), приобрела популярность благодаря высокому разрешению, качеству изображения и компактным размерам своих камер при относительно доступной цене.

Nikon ZR использует технологии цветопередачи RED, что позволяет получать видео профессионального уровня. Камера также подходит для фотосъемки и включает в себя многие функции, которые используются для камер серии Z. Главная особенность камеры — это запись в формате RED R3D NE, который позволяет менять ISO и баланс белого уже после съемки, что существенно расширяет возможности постобработки. Система Nokia OZO Audio позволяет записывать пространственный звук для большей реалистичности.

Камера оснащена 24-мегапиксельным полнокадровым сенсором и обеспечивает 7,5 ступеней стабилизации изображения, а также более 15 ступеней баланса белого. Обеспечивается диапазон ISO от 100 до 64 000, с двумя базовыми значениями ISO (800 и 6400) в режиме видеосъемки. Поддерживается запись видео в формате 6K с частотой 60 кадров в секунду. Кинематографисты могут регулировать угол раскрытия затвора в диапазоне от 5,6° до 360°, а фотографы — использовать электронную выдержку от 900 до 1/16 000 секунды.

Просмотр фото и видео осуществляется на 4-дюймовом ЖК-дисплее с переменным углом наклона, яркостью 1000 нит и охватом цветового пространства DCI-P3. На дисплее можно отображать видеогистограмму, форму сигнала и «зебровый» паттерн для контроля качества изображения.

Корпус камеры из магниевого сплава защищен от пыли и влаги. Габариты составляют 133 x 80,5 x 48,7 мм, а вес — 0,54 кг. Благодаря компактным габаритам камера очень удобна для мобильной и казуальной съемки в широком спектре сцен. Питание от встроенного аккумулятора обеспечивает 125 минут непрерывной видеосъемки, а питание от внешнего источника USB-C позволяет вести запись до заполнения карт CFexpress Type-B или microSD (UHS-1).

Nikon ZR поступит в продажу 20 октября по цене $2199.

