Бюджетные смартфоны OPPO A6 GT и A6i получили неплохую производительность

Компания OPPO представила в Китае две бюджетные модели смартфонов — A6 GT и A6i. Несмотря на невысокую цену, устройства могут предложить для данного сегмента неплохую производительность.

OPPO A6 GT оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1280×2800 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1600 кд/м². В область экрана интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7 Gen 3. Двойная основная камера включает 50 Мп датчик с OIS и вспомогательный монохромный модуль на 2 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 32 Мп камера. Источником питания служит аккумуляторная батарея емкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Смартфон представлен в синей, розовой и белой расцветках корпуса. Цены в Китае: 8/256 Gb — $238, 12/256 Gb — $252, 12/512 Gb — $294.

Более доступный OPPO A6i оборудован IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 720×1604 пикселей, частота обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1000 кд/м². Смартфон построен на базе процессора Dimensity 6300. Основная камера такая же, как у старшей модели, но без OIS, фронтальная камера попрощ — разрешением 8 Мп. Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон будет предложен в белом и черном корпусах. Цены в Китае: 6/128 Gb — $122, 8/128 Gb — $140, 8/256 Gb — $154.