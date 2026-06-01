2 июня, 2026
Microsoft анонсировал мощный Surface Laptop Ultra на базе Nvidia RTX Spark

Компания Microsoft на Computex 2026 анонсировала новый флагманский ноутбук Surface Laptop Ultr на базе новой Arm-платформы RTX Spark от Nvidia. Это первый Surface с графикой Blackwell RTX. Ноутбук ориентирован на разработчиков, инженеров, специалистов по искусственному интеллекту и создателей контента. В компании называют Surface Laptop Ultra своим самым мощным устройством в истории.

Чип RTX Spark предлагает до 20 ядер CPU, 6144 ядер GPU и 128 Gb ОЗУ LPDDR5X при вычислительной мощности 1 PFLOPS. Система сможет запускать локально тяжелые ИИ-модели, содержащие до 120 млрд. параметров, без подключения к облаку.

Surface Laptop Ultra получит 15-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense Ultra на базе технологии mini-LED. Экран поддерживает HDR и пиковую яркость до 2000 нит при плотности 262 ppi. Microsoft отмечает, что это самый яркий дисплей, который когда-либо устанавливался в устройства Surface. Также говорится о самой крупной в линейке Surface сенсорной панели с тактильной отдачей.

Несмотря на мощную начинку, компания обещает длительное время автономной работы и тихую работу системы охлаждения. Предусмотрены следующие порты: три разъема USB Type-C, один USB Type-A, слот для SD-карт, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. Вес ноутбука составит около 2 кг.

Microsoft Surface Laptop Ultra выйдет в темно-сером и серебристом цветах корпуса. Продажи ожидаются этой осенью, но цены пока не раскрываются.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

