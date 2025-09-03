Paramount Pictures работает над полнометражным фильмом по серии Call of Duty

Paramount Pictures и Activision заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого предполагается разработка, производство и дистрибуция полнометражного фильма по серии шутеров Call of Duty, а также возможность расширения франшизы в кино и на телевидении.

Подробности о фильме пока нет – неизвестны ни сюжет, ни актерский состав, ни то, кто напишет сценарий и снимет фильм. Дата релиза тоже пока не уточняется.

Глава Paramount Дэвид Эллисон, который сам много лет играет в Call of Duty, подчеркнул, что фильм будут снимать с таким же вниманием к качеству, как и «Топ Ган: Мэверик». Он пообещал сохранить атмосферу франшизы и сделать ленту увлекательной как для давних поклонников, так и для новой аудитории.

В свою очередь, президент Activision Роб Костич заявил, что фильм будет опираться на сильные стороны франшизы и расширит ее за пределы игровой индустрии.