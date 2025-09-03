spot_img
4 сентября, 2025
spot_img
ДомойAVКинематографParamount Pictures работает над полнометражным фильмом по серии Call of Duty

Paramount Pictures работает над полнометражным фильмом по серии Call of Duty

Call of Duty

Paramount Pictures и Activision заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого предполагается разработка, производство и дистрибуция полнометражного фильма по серии шутеров Call of Duty, а также возможность расширения франшизы в кино и на телевидении.

Подробности о фильме пока нет – неизвестны ни сюжет, ни актерский состав, ни то, кто напишет сценарий и снимет фильм. Дата релиза тоже пока не уточняется.

Глава Paramount Дэвид Эллисон, который сам много лет играет в Call of Duty, подчеркнул, что фильм будут снимать с таким же вниманием к качеству, как и «Топ Ган: Мэверик». Он пообещал сохранить атмосферу франшизы и сделать ленту увлекательной как для давних поклонников, так и для новой аудитории.

В свою очередь, президент Activision Роб Костич заявил, что фильм будет опираться на сильные стороны франшизы и расширит ее за пределы игровой индустрии.

Предыдущая статья
Acer представил ультралегкий 16-дюймовый ноутбук Swift Air 16 с ИИ-функциями
Следующая статья
Vision Air ilə Apple qarışıq reallığı daha geniş auditoriyaya təqdim etməyi planlaşdırır
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,891ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»