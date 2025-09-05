Acer представил мощные игровые ПК Predator Orion 7000 и Orion 5000

Компания Acer на выставке IFA 2025 представила настольные ПК серии Predator — Orion 7000 и Orion 5000, созданные для геймеров и создателей контента. Оба устройства оснащены высококлассными компонентами от Intel и Nvidia и имеют самые современные возможности подключения.

Predator Orion 7000 оснащается процессором Intel Core Ultra 9 285K с интегрированным NPU и может комплектоваться видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. Такая конфигурация обеспечивает до 3352 AI TOPS и поддержку микросервисов NVIDIA NIM, что делает ПК пригодным не только для игр, но и для работы с ИИ-моделями. Для охлаждения используется система CycloneX 360 с жидкостным контуром. Поддерживается до 128 Gb DDR5-7200 с XMP и SSD PCIe Gen5 объемом до 6 Tb, а также дополнительные HDD до 4 Tb. Мощность блока питания составляет 1200 Вт.

Predator Orion 5000 — более доступная модель. ПК поставляется с Intel Core Ultra 7 265F и может комплектоваться NVIDIA GeForce RTX 5080 (1801 AI TOPS). Также поддерживается до 128 Gb DDR5, SSD до 2 Tb и HDD до 4 Tb. Охлаждение также реализовано через систему CycloneX 360. Мощность блока питания снижена до 850 Вт.

Обе модели Orion получили корпуса объемом 45 литров из закаленного стекла с ARGB-подсветкой. Возможности подключения включают Ethernet 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, пять портов USB 3.2 Type-A, два порта USB 3.2 Type-C и три аудиопорта. ПК работают на Windows 11 и включают пакет ИИ-приложений Acer Intelligence Space.

В продажу Acer Predator Orion 7000 и Orion 5000 поступят в первом квартале 2026 года. В Европе цены стартуют с отметок €3999 и €2999 соответственно.