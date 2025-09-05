Представлен легкий бизнес-ноутбук Acer TravelMate X4 14 AI

На выставке IFA 2025 компания Acer представила производительный ноутбук TravelMate X4 14 AI (TMX414-51), разработанный специально для потребностей малого и среднего бизнеса. Ноутбук соответствует критериям Copilot+ PC. Acer TravelMate X4 14 AI отличается тонким и легким корпусом – вес составляет 1,27 кг при толщине 15,9 мм, что делает его удобным для профессионалов, работающих удаленно или в поездках. При этом ноутбук соответствует военному стандарту прочности MIL-STD 810H, выдерживая вибрации, влажность и перепады температур.

Acer TravelMate X4 14 AI оснащен 14-дюймовым дисплеем WUXGA, также доступна версия с OLED-панелью, яркостью до 500 нит, охватом 100% DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light 3. Обе версии работают в разрешении 1920 × 1200 пикселей при соотношении сторон 16:10. В основе устройства лежат процессоры Intel Core Ultra V с интегрированной графикой Intel Arc. В зависимости от конфигурации доступны варианты с Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 5 228V и Core Ultra 5 226V. Предусмотрено до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью до 1 Tb.

Аккумулятор емкостью 65 Вт·ч обеспечивает до 12 часов работы и поддерживает быструю зарядку. Для видеосвязи используется FHD+ веб-камера с ИК-сенсором, технологиями Acer PurifiedView 2.0 и PurifiedVoice 2.0, а также динамиками с поддержкой DTS:X Ultra Audio. Для подключения предусмотрены: два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 и Gigabit Ethernet. Есть поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Особое внимание Acer уделила безопасности. Ноутбук оснащен дискретным модулем TPM, функцией Acer UserSensing 2.0, которая блокирует экран при отсутствии пользователя, встроенной шторкой веб-камеры и менеджером безопасности Acer ProShield Plus.

Acer планирует начать продажи ноутбука TravelMate X4 14 AI в сентябре 2025 года в регионе EMEA по цене от 899 евро, в Северной Америке в четвертом квартале 2025 года по цене от 1399,99 долларов США, а также в Австралии в том же периоде по цене от 2499 австралийских долларов.