Мин-Çi Kuo: iPhone 17 Xiaomi və HUAWEI-yə ağır zərbə vurdu

Yeni nəsil iPhone 17 bazara çıxandan sonra xüsusilə Çin bazarında çox böyük maraq doğurub. Ən sadə — baza versiyası belə istifadəçilərin diqqət mərkəzinə çevrilib və bu da yerli brendlərin satışlarına ciddi təsir göstərib. Nəticədə potensial alıcılar artıq Xiaomi və HUAWEI kimi istehsalçılardan üz çevirirlər. Ən çox zərbə isə Xiaomi-yə dəyib. Məşhur analitik və insayder Min-Çi Kuonun məlumatına görə, şirkətin yeni təqdim etdiyi Xiaomi 17, 17 Pro və 17 Pro Max seriyası gözlənilən nəticəni vermir.
Kuo bildirir ki, Xiaomi artıq indi bu modellərin istehsal sifarişlərini kəskin şəkildə azaldır. Əvvəlcə şirkət 10 milyon ədəd istehsal etməyi planlaşdırırdı, lakin indi proqnozlar əvvəlki nəsil Xiaomi 15-in satış göstəricilərindən də aşağı düşüb. Qeyd edək ki, Xiaomi 16 seriyası buraxılmamışdı və onun yerinə birbaşa 17-ci nəsil təqdim olunmuşdu. Xiaomi 15 ailəsinin ümumi istehsalı təxminən 8 milyon ədəd təşkil etmişdi.
Əsas problem məhz Xiaomi 17 bazalı modelindədir. Şirkət bu modelin ümumi satışların 50–55%-ni təşkil edəcəyini gözləyirdi, lakin reallıqda göstərici cəmi 15–20% olub. 17 Pro və 17 Pro Max modelləri gözləntiləri bir qədər üstələsə də, onların uğuru baza versiyasındakı satış azlığını kompensasiya edə bilmir. Nəticədə ilkin proqnozlarla real satışlar arasında 20% fərq yaranıb.
HUAWEI də vəziyyətdən zərər görür, amma burada vəziyyət bir qədər daha mürəkkəbdir. Əvvəlcə Çin istifadəçiləri patriotizm hissi ilə HarmonyOS sistemli telefonlara üstünlük versələr də, indi premium modellərin satışında problemlər yaranıb. Əsas səbəb isə elə həmin HarmonyOS-un Android tətbiqləri ilə uyğun olmamasıdır. Min-Çi Kuonun sözlərinə görə, HUAWEI artıq Android-lə uyğun gələn xüsusi HarmonyOS versiyasını hazırlamağı düşünür.
Bu arada Çin alıcıları HUAWEI flaqmanları əvəzinə getdikcə daha çox iPhone almağa başlayıblar. Beləliklə, iPhone 17-nin bazara çıxışı həm Xiaomi, həm də HUAWEI üçün satış cəbhəsində ciddi itkilərlə nəticələnib.