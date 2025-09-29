В Баку стартовал инновационный саммит INMerge 2025, организованный PASHA Holding

В Баку прошел первый день инновационного саммита INMerge. Саммит, организованный PASHA Holding, задаёт динамичный тон двум дням инноваций, инвестиций и сотрудничества.

INMerge объединяет политиков, представителей корпораций, инвесторов, стартапы и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана. В саммите принимают участие более 5000 человек, 150 спикеров, 100 стартапов и более 80 венчурных фондов, что создаёт широкие возможности для сотрудничества и роста.

В этом году программа охватывала восемь ключевых направлений: от финтеха и ответственного банкинга до данных и искусственного интеллекта, Индустрии 4.0, телекоммуникаций, маркетинга, электронной коммерции и инвестиций. В первый день мероприятия присутствовали такие известные мировые лидеры мысли, как Эд Кэтмелл из Pixar, Зак Касс, бывший руководитель отдела выхода на рынок OpenAI, и профессор Гарвардского университета Тарун Ханна, которые поделились своими идеями, формирующими будущее бизнеса и технологий.

Церемонию открытия провели Микаил Джаббаров, министр экономики Азербайджанской Республики, Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Джалал Гасымов, генеральный директор PASHA Holding, и Тугра Мусаева, руководитель отдела инноваций PASHA Holding.

Министр экономики Микаил Джаббаров поделился своим мнением о том, как технологии и креативность открывают новые возможности для развития и повышают уровень знаний и навыков человеческого капитала. Он также рассказал о мерах, реализуемых в этом направлении в Азербайджане, подчеркнув, что Саммит превратился в уникальную площадку, которая связывает инновационные идеи с реальными возможностями. Министр подчеркнул достижения, достигнутые в результате успешных реформ, проведенных в Азербайджане, отметив, что за последние 20 лет в страну было инвестировано более 344 миллиардов долларов США, из которых более 210 миллиардов долларов США было направлено в ненефтяной сектор. Джалал Гасымов, генеральный директор PASHA Holding, назвал мероприятие «ведущим инновационным форумом Центральной Евразии», отметив его региональное значение. Он отметил, что за последние пять лет InMerge превратился из небольшой корпоративной встречи в крупное мероприятие, объединяющее профессионалов из различных областей из Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана, Узбекистана и других стран региона.

По словам Джалала Гасымова, саммит важен не только для вдохновения участников, но и для обучения и обмена знаниями. «В мире, который меняется быстрее, чем когда-либо прежде, крайне важно развивать в себе способность к обучению, сохранять любознательность и умение «забывать и переучиваться», превращая идеи в действия. Организации и отдельные лица отстают не из-за нехватки ресурсов или идей, а когда перестают учиться», — отметил он.

Заключительная панельная дискуссия первого дня была посвящена важности преобразования знаний в фактор национального роста. Министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, заместитель генерального директора PASHA Holding Даянат Садуллаев и профессор Гарвардской школы бизнеса Тарун Ханна поделились своими мыслями о том, как образование стимулирует предпринимательство, стимулирует инновации и способствует устойчивому национальному росту.

Стоит отметить, что, начиная с начала 2025 года, ещё до главного саммита в Баку, INMerge уже расширила свою деятельность в регионе, проведя параллельные мероприятия в Грузии, Турции, Казахстане и Узбекистане, тем самым налаживая прочные трансграничные связи.

Основанный в 2006 году, со штаб-квартирой в Баку, PASHA Holding инвестирует в стратегические ненефтяные секторы, такие как банковское дело, страхование, недвижимость, IT, гостиничный бизнес и возобновляемые источники энергии. Холдинг, работающий в пяти странах — Азербайджане, Турции, Грузии, Узбекистане и Черногории, — имеет около 20 дочерних компаний и более 20 000 сотрудников. Будучи организатором саммита, компания продолжает продвигать инновации и укреплять роль Азербайджана как регионального центра технологий, инвестиций и предпринимательства.