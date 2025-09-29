spot_img
30 сентября, 2025
spot_img
ДомойAI / MLOpenAI добавила в ChatGPT функцию родительского контроля

OpenAI добавила в ChatGPT функцию родительского контроля

ChatGPT

Компания OpenAI внедрила в чат-бот ChatGPT функцию родительского контроля Доступ к ней можно получить в меню «Настройки» веб-версии и мобильных приложений или по прямой ссылке.

Начиная с сегодняшнего дня, 29 сентября 2025 года, родители могут связать свои учетные записи с учетной записью своего ребенка и настроить параметры ограничений. При этом, родители не смогут устанавливать родительские ограничения без согласия со стороны детей.

Функция активируется через приглашение, отправляемое родителем на почту ребенка, и позволяет ограничивать голосовой режим, создание изображений и доступ к прошлым беседам. Оповещения приходят по электронной почте, SMS или в приложении, при этом переписка подростка не передается родителям. Как отметили в компании, фрагменты чата могут быть отправлены родителям, но это будет происходить только в редких случаях, если сотрудники компании обнаружат признаки серьезной угрозы безопасности. OpenAI уведомит родителей, если ребенок в какой-либо момент отключит свою учетную запись от сервиса родительского контроля.

До конца года компания также внедрит систему автоматического определения возраста пользователей чат-бота ChatGPT для корректного ограничения функций.

Предыдущая статья
Мин-Çi Kuo: iPhone 17 Xiaomi və HUAWEI-yə ağır zərbə vurdu
Следующая статья
Motorola iPhone Air-ə rəqib olacaq yeni smartfonunu anons etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,877ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»