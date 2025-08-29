Вышла глобальная версия складного смартфона Honor Magic V5

Компания Honor объявила о старте продаж складного смартфона Magic V5 на международном рынке. Производитель позиционирует аппарат как самый тонкий складной смартфон в мире. Толщина корпуса в сложенном виде составляет всего 8,8 мм.

Honor Magic V5 был представлен в Китае в начале июля, теперь он доступен в ряде других стран. Цена в Европе начинается с €1999, а в Великобритании – с £1699,99. Цветовая палитра включает классические белую и черную расцветки, а также золотистый и коричневый варианты.

Технические характеристики не изменились. Смартфон оснащен двумя экранами OLED-экранами LTPO с адаптивной частотой обновления 1-120 Hz и ШИМ-регулировкой 4320 Hz. Основной складной дисплей имеет диагональ 7,95 дюйма и разрешение 2352 × 2172 пикселей, внешний экран — 6,43 дюйма с разрешением 2376 × 1060 пикселей. Все камеры могут записывать видео в 4K. Смартфон получил защиту от пыли и воды по стандартам IP58 и IP59.

Основой смартфона стал флагманский чип Snapdragon 8 Elite, объем оперативной памяти может быть 12 или 16 Gb, емкость накопителя — 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. За возможности съемки отвечает тройная тыльная камера (50+40+64 Мп) с зум-объективом, для селфи на каждом дисплее предусмотрены 20 Мп камеры. В глобальной версии смартфона используется аккумулятор емкостью 5820 мА·ч с поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.

Более подробно с характеристиками Honor Magic V5 можно ознакомиться по следующей ссылке.