Ноутбук Honor MagicBook Art 14 (2025) и планшет Honor MagicPad 3 получили глобальные версии

Кроме складного смартфона Honor Magic V5, глобальные версии также получили ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 и планшет Honor MagicPad 3.

Honor MagicBook Art 14 (2025) имеет тонкий корпус из магниево-титанового сплава, вес ноутбука составляет всего 1,03 кг, а его толщина в самом тонком месте — 11,3 мм. OLED-экран диагональю 14,6 дюйма с разрешением 3,1K (3120×2080 пикселей) имеет частоту обновления 120 Hz, яркость до 1600 нит и широкий цветовой охват (100% P3). Ноутбук построен на базе процессора Intel Core Ultra 7 255H и оснащен 32 Gb оперативной памятью стандарта LPDDR5x и NVMe-накопителем на 1 Tb. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 60 Втч, обеспечивающий до 10 часов работы.

Цена глобальной версии Honor MagicBook Art 14 (2025) составляет €1699. Доступные расцветки корпуса: белая, серая и коричневая.

Планшет Honor MagicPad 3 выполнен в легком и тонком корпусе. Он оборудован IPS-экраном диагональю 13,3 дюйма (3200×2136 пикселей), частотой обновления до 165 Hz, максимальной яркостью 1000 нит, поддержкой технологии IMAX Enhanced и стилуса Magic Pencil. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3, который работает в связке с 16 Gb оперативной памятью и накопителем на 512 Gb. Основная камера с датчиками на 13 и 2 Мп, разрешение фронтальной составляет 9 Мп. Аккумулятор емкостью 12 450 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Для повышения эффективности используется чипсет E2 собственной разработки. При полной зарядке планшет может работать до 16 часов в режиме просмотра онлайн-видео. Имеется аудиосистема с восемью динамиками.

Цена глобальной версии Honor MagicPad 3 в сером и белом корпусах составляет €693.