Xiaomi запускает Redmi 15C: изящный дизайн, впечатляющий дисплей и мощность на каждый день — ФОТО

Компания Xiaomi представила Redmi 15C, который сочетает в себе утончённый дизайн и большой 6,9-дюймовый иммерсивный дисплей, обеспечивающий более комфортный просмотр контента каждый день. Благодаря ёмкому аккумулятору и быстрой зарядке, Redmi 15C создан, чтобы обеспечивать надёжную работу в течение всего дня.

Redmi 15C имеет тонкий корпус с 3D-задней панелью с четырьмя изогнутыми гранями, которая удобно и сбалансированно лежит в руке. Завершающим штрихом выступает элегантный декоративный элемент в виде «плавающего кратера». Смартфон представлен в четырёх цветах: Черный, Зеленый, Темно-синий и Оранжевый. При этом Темно-синий и Оранжевый вдохновлены приливами океана и солнечным светом в разное время дня и реализованы с помощью технологии двухцветных магнитных чернил.

На фронтальной панели установлен просторный 6,9-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления до 120 Гц AdaptiveSync, обеспечивающий плавную и отзывчивую картинку. AI-камера 50 Мп с двумя модулями позволяет делать чёткие, детализированные снимки в различных условиях освещённости. Несмотря на тонкий корпус, Redmi 15C оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, которого хватает до 22 часов воспроизведения видео или 82 часов музыки. Турбозарядка 33 Вт восполняет 50% заряда всего за 31 минуту, а функция обратной зарядки позволяет использовать смартфон как пауэрбанк для других устройств.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G81-Ultra, поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти за счёт функции расширения памяти и до 1 ТБ дополнительного хранилища через карту microSD. Это обеспечивает плавную работу в повседневных приложениях, лёгких играх и при многозадачности. Устройство функционирует под управлением Xiaomi HyperOS 2, включая такие функции, как Circle to Search with Google и интеграция Google Gemini, которые повышают эффективность и помогают в работе с контентом. А возможности Xiaomi Interconnectivity, такие как синхронизация звонков и общий буфер обмена, упрощают переключение между смартфоном, планшетом и ПК.

Благодаря IP64-защите смартфон устойчив к брызгам и пыли в условиях повседневного использования. А функция увеличения громкости до 200% делает воспроизведение мультимедиа и оповещений более отчётливым даже в шумной обстановке.

Цена и доступность:

Redmi 15C будет доступен у официальных партнёров: Kontakt, Irshad, Baku Electronics, Soliton.

Redmi 15C доступен по цене: