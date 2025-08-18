В Китае завершились первые Всемирные игры человекоподобных роботов

В Китае завершились первые в истории Всемирные игры человекоподобных роботов. Они проводились в Пекине, с 15 августа, на арене National Speed Skating Oval, где во время «Олимпиады-2022» проходили соревнования по конькобежному спорту.

В играх участвовали более 280 команд из 16 стран, а в перечень дисциплин входили как традиционные спортивные состязания, так и особенные виды активности, разработанные для роботов.

Соревнования проверяли как физические навыки, так и полезность роботов в быту и на производстве. Роботы состязались в боксе, беге, теннисе и других дисциплинах, а из специфической активности, например, были задания на сортировку лекарств, перемещение материалов на фабрике и уборка.

Большинство участников представляли университетские команды, но свои разработки продемонстрировали и ведущие китайские компании, такие как Unitree Robotics, Yushu Technology, Fourier Intelligence и другие. Среди иностранных участников были команды из США и Германии.

Ознакомится с результатами соревнований можно на официальном сайте организаторов.