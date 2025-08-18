spot_img
19 августа, 2025
Bloomberg: YouTube хочет получить права на трансляцию «Оскара»

YouTube

По данным Bloomberg, видеохостинг YouTube хочет получить права на трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар». Компания Google, которой принадлежит YouTube, уже запросила права на трансляцию ежегодной церемонии.

Сейчас правами на показ «Оскара» владеет телевизионная группа ABC, которая принадлежит Disney. Она ведет трансляции уже почти 50 лет. Контракт ABC закончится в 2028 году, поэтому конкуренты уже начинают готовить свои предложения.

Уже какое-то время руководство YouTube демонстрирует растущий интерес к прямым трансляциям. Например, еще в 2023 году сервис Google приобрел права на спортивные трансляции NFL Sunday Ticket. Передача прав на «Оскар» сервису YouTube может стать большим сюрпризом для индустрии, поскольку другие конкуренты владеют телевизионными каналами, стриминговыми сервисами и имеют связи с сетями кинотеатров, отмечает Bloomberg.

Сделка, если она состоится, пойдет на пользу обеим сторонам. Перенос «Оскара» на другой хостинг привлек бы внимание к шоу, которое теряет его с каждым годом все больше и больше.

