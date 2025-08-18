Intel упал на пятое место среди крупнейших поставщиков чипов в мире

Глобальная выручка производителей полупроводников во втором квартале составила $180 млрд., в сравнении аналогичного периода прошлого года рост составил 19,6%. Выручка поставщиков полупроводниковой продукции растет более чем на 18% уже шесть кварталов подряд.

Многие годы Intel была лидером рынка, сейчас компания занимает пятое место среди 20 крупнейших поставщиков чипов. В рейтинг не попали компании, специализирующиеся на контрактном выпуске чипов, например TSMC, или компании, разрабатывающие только чипы для собственного применения, такие как Apple.

Лидером рейтинга, с огромным отрывом от конкурентов, стала компания Nvidia, которая во втором квартале выручила $45 млрд. На втором месте — Samsung с $19,9 млрд, на третьем — SK hynix с $15,9 млрд. Broadcom с $14,9 млрд. занимает четвертое место, ну а пятое – Intel с 12,9 млрд.

Можно отметить, что самую динамично растущую выручку в условиях бума ИИ получают именно производители памяти, даже если речь идет о NAND. Ожидается, что выручка в полупроводниковом секторе по итогам всего 2025 года увеличится на 13%.