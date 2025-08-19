Технология Nvidia DLSS 4 поддерживается более чем 175 играми

Компания Nvidia, в преддверии выставки Gamescom 2025, сообщила, что на август 2025 года более чем 175 игр и приложений получили поддержку технологии масштабирования изображения DLSS 4 с функцией многокадровой генерации. Список пополнится еще несколькими ожидаемыми проектами. Хоррор Resident Evil Requiem от Capcom (27 февраля 2026 года) и нелинейное приключение Directive 8020 от Supermassive Games (первая половина 2026 года на старте будут оснащены технологией DLSS 4 и трассировкой пути.

«В играх жанра survival horror очень важное значение имеет игра света и тени, будь то мерцающие лампы в коридоре, слабо светящаяся красная лампа в темноте или пламя зажигалки, освещающее путь впереди. Благодаря реализации трассировки пути, Resident Evil Requiem теперь отображает тени от различных источников света, а также сложные световые эффекты, такие как отражения и преломления через стекло, с более естественным освещением, что усиливает эффект погружения в игровой процесс», — говорится в пресс-релизе Nvidia.

Девять грядущих релизов, которые выйдут с поддержкой DLSS 4 и трассировки лучей:

шпионский боевик Black State;

тактический MMO-шутер Cinder City;

приключенческий хоррор Cronos: The New Dawn;

зомби-экшен с открытым миром Dying Light: The Beast;

научно-фантастическая песочница с элементами выживания Honeycomb: The World Beyond;

фэнтезийный слешер Lost Soul Aside;

сатирическая ролевая игра The Outer Worlds 2;

амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero;

научно-фантастическое приключение Pragmata.

Кроме того, лутер-шутер Borderlands 4 и аниме-шутер Fate Trigger на релизе будут оснащены технологией DLSS 4 с поддержкой многокадровой генерации, а Indiana Jones and the Great Circle в сентябре получит поддержку RTX Hair.

Напомним, что Nvidia DLSS 4 доступна на всех поколениях видеокарт GeForce RTX, но многокадровая генерация будет работать только на RTX 50.