Складной смартфон Honor Magic V5 попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как устройство, поднявшее наибольший вес в подвешенном состоянии. Шарнир складного смартфона оказался настолько прочен, чтобы выдержать рекордный вес — 104 кг.

Эксперимент был поставлен в Дубае. Инженеры Honor прикрепили к смартфону с помощью подвесной конструкции небольшой холодильник весом 84 кг, а затем добавили утяжеляющих плит весом еще 20 кг. После испытаний смартфон сохранил работоспособность. Таким образом компания хотела продемонстрировать прочность своего шарнира Super Steel Hinge, изготовленного из сверхпрочной стали. По заявлению производителя, предел прочности шарнира на разрыв достигает 2300 мегапаскалей, а сам механизм рассчитан на 500 тысяч складываний-раскладываний.

Ранее Honor уже тестировал смартфон Magic V5 в экстремальных условиях, включая ливень, перепады температур и удары стальными шариками. Новый эксперимент еще раз подтвердил надежность аппарата. Кроме того, смартфон получил флагманские характеристики, с которыми можно ознакомиться по этой ссылке.