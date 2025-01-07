Nvidia представила технологию DLSS 4 с многокадровой генерацией

В рамках выставки CES 2025 компания Nvidia представила технологию масштабирования изображения DLSS 4, которая включает поддержку многокадровой генерации. Поддержка DLSS 4 появится на всех RTX-видеокартах, но многокадровая генерация будет работать только на RTX 50.

Технология работает в тандеме с остальным набором DLSS и основана на Tensor Core. Задержка сокращается вдвое для более отзывчивого игрового процесса, а качество изображения по сравнению с предыдущими версиями улучшено. DLSS Multi Frame Generation позволит генерировать до трех дополнительных кадров на каждый отрендеренный кадр традиционным путем. По словам Nvidia, это позволяет увеличить частоту кадров до 8 раз по сравнению с обычным рендерингом.

Новая модель генерации кадров на базе ИИ стала на 40% быстрее, использует на 30% меньше видеопамяти и требует выполнения лишь один раз на каждый отрендеренный кадр для генерации нескольких кадров. Например, в Warhammer 40,000: Darktide обеспечивается прирост производительности на 10%. При этом при разрешении 4K и максимальных настройках графики использовалось на 400 Mb меньше памяти.

На релизе технологию будут поддерживать в 75 игр и приложений. Среди примеров работы DLSS 4: Cyberpunk 2077 работала на RTX 5090 с DLSS 4 при 238 fps по сравнению с 106 fps на RTX 4090 с DLSS 3.5. В обоих случаях игру запускали с полной трассировкой лучей.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nvidia также объявила об улучшении технологий DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution и DLAA. Теперь они будут работать на основе так называемых «трансформеров», представляющих собой ту же архитектуру, которая лежит в основе таких ИИ-моделей, как ChatGPT и Google Gemini.

Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle и Star Wars Outlaws получат встроенную поддержку DLSS Multi Frame Generation со дня выхода новых видеокарт RTX 50, а в Black Myth: Wukong и другие игры поддержку технологии добавят в ближайшем будущем.