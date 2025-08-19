spot_img
20 августа, 2025
«Nar» удостоен престижной премии «Stevie»

Отличающийся не только доступными услугами, но и инициативами, приносящими пользу обществу, «Nar» был удостоен серебряной награды Stevie на Международном бизнес-конкурсе в номинации “Коммуникации или PR-кампания года”.

Социальный проект «Nar», удостоенный награды – «Школа обучения» для лиц с нарушениями речи и слуха – способствует развитию профессиональных навыков участников, а также поддерживает их интеграцию на рынке труда и расширяет возможности для самостоятельной деятельности. В рамках проекта более 200 молодых людей прошли обучение и получили поддержку в различных профессиях.

Отметим, что в этом году на Международную бизнес-премию поступило более чем 3800 заявок, поданных из 78 стран. Проекты оценивались девятью специализированными жюри, в состав которых вошли более 250 международных экспертов.

Руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «Nar», Хёкума Каримова отметила: «Наши социальные проекты, направленные на поддержку людей с нарушениями речи и слуха, вносят значительный вклад в повышение качества их жизни и создание равных возможностей в обществе. Международное признание стратегических шагов «Nar» по построению инклюзивного общества и награждение престижной премией подтверждает успешную реализацию нашей стратегии корпоративной социальной ответственности».

Премия «Stevie Awards» была учреждена в США в 2002 году и отмечает достижения компаний и частных лиц в сфере бизнеса по всему миру. Лауреаты премии представляются как успешные примеры для подражания. Следует подчеркнуть, что “Nar” уже в третий раз удостоился этой престижной награды.

