QNAP добавляет в NAS поддержку MCP и запускает бета-версию MCP Assistant

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, объявила о поддержке протокола Model Context Protocol (MCP) в системах QNAP NAS, а также о выпуске бета-версии MCP Assistant — интерфейса на естественном языке, специально разработанного для управления NAS. С помощью MCP Assistant вы можете выполнять стандартные задачи NAS, такие как создание общих папок, управление пользователями или мониторинг хранилища, используя простые команды — без необходимости разбираться в сложных интерфейсах или запоминать технический синтаксис.

MCP (Протокол Контекста Модели) — это открытый универсальный протокол, который стандартизирует, как приложения предоставляют информацию о контексте для больших языковых моделей (LLM). Проще говоря, как протокол HTTP позволяет различным веб-сайтам и браузерам обмениваться информацией по одним и тем же правилам, MCP является своего рода HTTP-протоколом в мире искусственного интеллекта. MCP позволяет различным ИИ-моделям подключаться к различным источникам данных и инструментам стандартизированным образом. Эта стандартизация упрощает разработку приложений ИИ без необходимости создания специальных интерфейсов для каждой модели или источника данных.

Поскольку MCP быстро становится ключевым стандартом для взаимодействия моделей искусственного интеллекта с реальными системами, разработчики и предприятия по всему миру внедряют такие хосты MCP, как Claude Desktop. Такие инструменты, как Visual Studio Code и n8n, все чаще используются для интеграции ИИ-агентов в более широкие автоматизированные рабочие процессы. Благодаря раннему внедрению MCP, QNAP предоставляет IТ-специалистам и создателям контента более интеллектуальный и интуитивно понятный способ взаимодействия с системами NAS — с использованием естественного языка.

«Наша цель — сделать работу с NAS доступной каждому с помощью MCP Assistant, — сказал Тим Лин (Tim Lin), менеджер по продуктам QNAP. — Вам не нужно знать систему или запоминать команды — просто скажите, что вы хотите сделать, и NAS все сделает сам. Это делает IТ-управление более интеллектуальным и ориентированным на человека».

Ключевые особенности QNAP MCP Assistant:

Управление естественным языком: взаимодействуйте с вашим NAS, используя повседневный язык — знание командной строки не требуется.

взаимодействуйте с вашим NAS, используя повседневный язык — знание командной строки не требуется. Контекстно-зависимые диалоги: поддерживает многовариантный диалог и распознает дополнительные вопросы и контекст задачи.

поддерживает многовариантный диалог и распознает дополнительные вопросы и контекст задачи. Кроссплатформенная интеграция: работает с такими инструментами, как Claude Desktop, Visual Studio Code, Telegram и n8n, чтобы адаптироваться к вашим текущим рабочим процессам.

работает с такими инструментами, как Claude Desktop, Visual Studio Code, Telegram и n8n, чтобы адаптироваться к вашим текущим рабочим процессам. Детальное управление доступом: включает аутентификацию на основе токенов/ключей, режим «только чтение» и разрешения на уровне функций для обеспечения безопасного использования.

включает аутентификацию на основе токенов/ключей, режим «только чтение» и разрешения на уровне функций для обеспечения безопасного использования. Поддерживаемые категории задач: охватывает управление общими папками и пользователями, мониторинг системы, операции с хранилищами, работу с файлами и расширенный семантический поиск на базе Qsirch.

Бета-версия MCP Assistant уже доступна для тестирования. Начните внедрять автоматизацию на базе искусственного интеллекта в работу NAS и откройте для себя новую эру управления системой на основе естественного языка: https://www.qnap.com/go/software/mcp-assistant