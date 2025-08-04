Недорогой Honor Play 70 Plus получил аккумулятор на 7000 мАч и камеру с ИИ-функциями

Компания Honor представила доступный смартфон Play 70 Plus поддерживающий работу в сетях 5G. Аппарат имеет прочный корпус, аккумулятор большой емкости и расширенные возможности обработки фотографий.

Honor Play 70 Plus оснащен 6,77-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Hz и несколькими функциями защиты глаз, включая режим естественного освещения. Экран распознает касания мокрыми руками.

В основе смартфона восьмиядерный процессор Snapdragon 6s Gen 3, на выбор есть несколько конфигураций памяти. Основная камера с 50 Мп главным датчиком поддерживает алгоритмы обработки снимков на основе ИИ, такими как удаление объектов, расширение изображения и так далее. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт и обратной проводной зарядки.

Смартфон оборудован боковым сканером отпечатков пальцев и специальной кнопкой AI для быстрого доступа к функциям, таким как очистка памяти и регулировка яркости. Есть поддержка NFC, стереодинамики, защита от влаги и пыли по стандарту IP65. Работает смартфон на базе Android 15 с оболочкой Magic OS 9.0.

Цены: 8/256 Gb — $165, 12/256 Gb — $195, 12/512 Gb — $220. Honor Play 70 Plus в голубой, черной, розовой и белой расцветках корпуса поступит в продажу на рынке Китая 8 августа. Глобальный релиз ожидается в ближайшее время.