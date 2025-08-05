Apple и Synchron продемонстрировали, как с нейроимплантом можно управлять iPad силой мысли

Компания Synchron, специализирующаяся на разработке интерфейсов «мозг — компьютер» или Brain-Computer Interface (BCI), в партнерстве с Apple разрабатывает технологию взаимодействия пользователей с ограниченными возможностями с устройствами с помощью мозговых сигналов.

Технология позволяет подключать интерфейсы BCI к продуктам Apple через Bluetooth. Теперь iPad, Mac и другие устройства Apple распознают BCI так же, как клавиатуру или мышь. Компания Synchron стала первой, кто подключил пациента с мозговым имплантом к продуктам Apple с помощью новой технологии. На YouTube-канале Synchron было опубликовано видео, демонстрирующее эту функцию в действии.

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По словам Synchron, пациент Марк Джексон (Mark Jackson), страдающий боковым амиотрофическим склерозом, использует свой нейроимплант Stentrode для управления iPad «исключительно силой мысли». Он может «перемещаться по главному экрану iPad, открывать приложения и писать сообщения — и все это без помощи рук, голоса или глаз».

«Когда я лишился возможности пользоваться руками, я думал, что потерял независимость. Теперь, с моим iPad, я могу отправлять сообщения близким, читать новости и оставаться на связи с миром, просто мысленно. Он вернул мне часть моей жизни», — говорит Джексон.

Пока что технология Switch Control, которую используют Apple и Synchron, позволяет только «нажимать на кнопки и набирать текст». Пролистывать страницы и прокручивать их содержимое пока нельзя. Достоинство технологии в том, что она предоставляет единый универсальный интерфейс для любых компаний, занимающихся BCI, для полноценного подключения к устройствам Apple.