7 августа, 2025
Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Z Fold7 в 3 балла из 10

Samsung Galaxy Z Fold7

Специалисты iFixit разобрали складной флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 для оценки его ремонтопригодности. Как оказалось, гаджет сложно не только разбирать, но и ремонтировать. Galaxy Z Fold7 получил всего 3 из 10 возможных баллов по фирменной шкале ремонтопригодности.

По словам инженеров, одной из главных проблем конструкции смартфона стало крепление литий-ионных аккумуляторов. Оба элемента питания снабжены клеевыми полосками, которые часто рвутся и мешают демонтажу. Учитывая, что обе батареи очень тонкие, чрезмерное давление на них может привести к их изгибу и возгоранию.

Внутренний гибкий экран достаточно сложно снять, не повредив его. 8-дюймовая AMOLED-панель чрезвычайно чувствительна к давлению. Даже пинцет, используемый для снятия приклеенной рамки, может повредить экран.

У Samsung Galaxy Z Fold7 есть и продуманные инженерные решения, например, порт USB-C легко заменить. Также специалисты iFixit отмечают, что факторы, мешающие ремонту устройства (например, прочные клеевые соединения и плотное расположение компонентов) в то же время служат своего рода защитой от внешних повреждений.

