ИИ-модель Google Genie 3 может создавать игровые миры в реальном времени

Исследовательская лаборатория Google DeepMind выпустила новую версию ИИ-модели Genie для генерации виртуальных миров. Новая модель Genie 3 превосходит предыдущие версии по нескольким ключевым параметрам.

Пользователи смогут исследовать сгенерированные миры гораздо дольше, чем раньше — в течение нескольких минут против 10-20 секунд у предыдущей версии. Кроме того, модель обладает улучшенной памятью. Genie 3 может удерживать в памяти сгенерированные объекты около минуты, что позволит пользователю возвращаться к ним и обнаруживать их на прежнем месте.

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Созданные миры работают в разрешении 720p с частотой 24 fps. Пользователи могут использовать функциональность в образовательных или развлекательных целях, а разработчики — для обучения ИИ-моделей в виртуальном мире. Разработчики добавили в Genie 3 функцию управляемых событий. Она дает возможность пользователям с помощью текстовых запросов изменять погодные условия в созданном мире, сюжет или добавлять новых персонажей.

Сейчас нейросеть доступна только небольшой группе тестировщиков и создателей контента. Это даст возможность разработчикам лучше понять недостатки технологии и найти способы их устранения (уже известно о плохом качестве рендеринга текста и проблемы взаимодействия между несколькими ИИ-агентами).