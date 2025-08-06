OpenAI выпустила gpt-oss — две бесплатные open source модели

Компания OpenAI выпустила две бесплатные open source модели — gpt-oss-120b и gpt-oss-20b. Это первые модели компании с открытыми весами со времени GPT-2, выпущенной более пяти лет назад.

Более мощная модель gpt-oss-120b имеет 117 млрд. параметров (5,1 млрд. активных), для ее работы нужен GPU с 80 Gb видеопамяти. gpt-oss-20b имеет 21 млрд. параметров (3,6 млрд. активных) – достаточно потребительского ноутбука, GPU с 16 Gb видеопамяти. По словам OpenAI, gpt-oss-120b почти сопоставима с моделью o4-mini в основных бенчмарках, версия gpt-oss-20b показывает результаты, схожие с o3-mini.

Модели подходят для работы в составе ИИ-агентов, они способны обращаться к веб-поиску и средствам выполнения кода Python. Подчеркивается, что они не являются мультимодальными, то есть предназначаются только работы с текстом и не могут обрабатывать или генерировать изображения и звук.

Обе версии доступны по лицензии Apache 2.0, их можно модифицировать и использовать для коммерческих целей. Протестировать gpt-oss можно в веб-версии, а скачать — с Hugging Face.