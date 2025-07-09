Представлен тонкий и легкий складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7

На мероприятии Galaxy Unpacked 2025 компания Samsung представила ряд новых продуктов. В этой новости мы расскажем о складном смартфоне Galaxy Z Fold7, который стал самым тонким и легким устройством в серии. Кроме того, аппарат получил увеличенные по сравнению с предшественником дисплеи, производительную аппаратную платформу и улучшенный набор камер.

Корпус аппарата выполнен из усиленного алюминиевого сплава. Толщина смартфона в закрытом состоянии уменьшилась с 12,1 до 8,9 мм, а в раскрытом — с 5,6 до 4,2 мм (на 25% меньше). Вес снизился до 215 гр. (у прошлого поколения 239 гр). При этом габариты смартфона выросли за счет увеличенных экранов и составляют 143,2 х 158,4 х 4,2 мм в раскрытом состоянии и 72,8 х 158,4 х 8,9 мм — в закрытом.

Samsung Galaxy Z Fold7 получил внутренний 8-дюймовый дисплей (в Galaxy Z Fold6 он был на 7,6 дюйма) с разрешением 2184×1968 пикселей и соотношением сторон 21:9. Внешний экран увеличился до 6,5 дюйма (было 6,3 дюйма) с разрешением 2520х1080 пикселей. Благодаря увеличенной ширине пользоваться смартфоном в сложенном состоянии стало значительно удобнее. Оба дисплея выполнены по технологии Dynamic AMOLED 2X, имеют адаптивную частоту обновления 1-120 Hz и пиковую яркость 2600 нит. Защиту экранов обеспечивает стекло Gorilla Glass Ceramic 2.

Смартфон построен на базе 3-нм флагманского процессора Snapdragon 8 Elite for Galaxy, который, по заявлению Samsung, превосходит прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3 на 38% по части CPU, на 26% — по GPU, на 41% — по NPU. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Особое внимание на презентации было уделено камерам Galaxy Z Fold7. Основной модуль получил сенсор на 200 Мп (Samsung ISOCELL HP2, 1/1,3 дюйма, f/1.7, ЭФР 24 мм, OIS), заменивший прошлогодний 50 Мп сенсор. Такой же сенсор на 200 Мп установлен в Galaxy S25 Ultra. Также предусмотрен модуль на 12 Мп со сверхширокоугольным объективом (f/2.2, угол обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив (f/2.4, ЭФР 67 мм, трехкратный оптический зум). Имеется фирменный ИИ-движок обработки изображений ProVisual Engine. В оба экрана встроены фронтальные камеры разрешением по 10 Мп (f/2.2). Samsung отказался от технологии подэкранной камеры, установив обычный модуль с вырезом.

Емкость аккумулятора не изменилась, она составляет 4400 мАч. Поддерживаются проводная зарядка Super Fast Charging 2.0 мощностью 25 Вт и беспроводная мощностью 15 Вт, а также беспроводная реверсивная на 4,5 Вт. Есть поддержка 5G, модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, GPS, NFC, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев. Galaxy Z Fold7 защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP48, защиту тыльной панели обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus 2. Смартфон работает под управлением Android 16 с One UI 8.0. Традиционно для флагмана, Galaxy Z Fold7 будет обновляться долго — в течение 7 лет будут выходить обновления ОС Android и патчи безопасности.

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Разумеется, не обошлось и без ИИ-функций. Galaxy AI работает в фоновом режиме и помогает пользователю практически во всех задачах — от съемки и редактирования контента до организации повседневных дел. Galaxy AI доступен и на внешнем экране, не мешая работе других приложений.

Цена на Samsung Galaxy Z Fold7 начинается с отметки $1999/€2099. Доступные цвета корпуса: синий, серый и черный. Смартфон уже доступен для предварительного заказа, продажи начнутся 25 июля.