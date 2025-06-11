Xiaomi выпустила компактный фотопринтер с возможностью добавления эффектов

Компания Xiaomi выпустила портативный фотопринтер Mijia Pocket Photo Printer Pro, который будет полезен в командировках, на общественных мероприятиях и т.д. Габариты составляют 142,5 х 86,8 х 26,8 мм, а вес всего 308 гр., благодаря чему устройство помещается в сумке или даже в кармане.

В принтере используется технология термосублимационной печати, позволяющая получать отпечатки высокой четкости, более устойчивые к выцветанию по сравнению со струйной печатью. Поддерживается печать файлов форматов JPG и PNG с разрешением до 313×313 точек на дюйм, а также обеспечивается широкая цветовая гамма и 256 уровней оттенков серого, благодаря чему достигаются яркие насыщенные цвета и плавные градиенты. Каждое фото автоматически ламинируется, что защищает его от влаги, царапин и выцветания.

Принтер поддерживает использование фотобумаги размером 2×3 дюйма (50 × 76 мм). На печать одного изображения уходит около одной минуты. Лоток вмещает до 10 листов обычной фотобумаги или 5 листов фотобумаги с клеевой основой.

Есть возможность добавления эффектов, например, видеоклипы дополненной реальности до 15 секунд или голосовые сообщения. С помощью приложения Mi Home можно затем сканировать напечатанное фото и воспроизвести добавленные эффекты. Также в приложении доступны рамки, фильтры и другие настройки для персонализации отпечатков.

Mijia Pocket Photo Printer Pro совместим с устройствами на базе Android 8.0 и выше, а также iOS 13.0 и выше. Для подключения используется протокол Bluetooth 5.2. Принтер поддерживает одновременное подключение до трех пользователей через их учетные записи в Mi Home. За питание отвечает аккумулятор емкостью 880 мАч, зарядка осуществляется через USB Type-C. В комплект входит зарядный кабель, 10 листов бумаги и картридж на 10 отпечатков.

Фотопринтер Xiaomi поступит в продажу 16 июня по около $83. Предзаказ уже открыт.