HP выведет качество печати на новый уровень c помощью ИИ

Компания HP анонсировала Print AI — первые в отрасли интеллектуальные возможности печати для дома и офиса. Набор инструментов, помимо наличия алгоритмов на основе нейросетей, призван «упростить и улучшить печать — от настройки до поддержки».

В HP Print AI входят несколько функций, наиболее интересна Perfect Output, которая гарантирует, что отпечатанные материалы с веб-страниц всегда будут выглядеть идеально. Разработчики утверждают, что Perfect Output автоматически уберет со страниц лишнее пространство, на котором нет никаких визуальных элементов и текста, а также удалит рекламу, если она присутствует на исходной веб-странице. Размер изображений также будет оптимизирован, поэтому печать веб-страниц должна стать такой же качественной, как и печать обычного текстового документа.

Функция Perfect Output предназначена не только для печати с веб-сайтов. Более половины пользователей сталкиваются с трудностями правильной печати электронных таблиц. По словам разработчиков, функция сделает проще печать документов. Perfect Output заранее создает печатную электронную таблицу без разделения таблиц и диаграмм по страницам.

Распространение функции Perfect Output началось на этой неделе, но пока только для ограниченного количества пользователей. В компании сообщили, что инструмент будет работать с любым принтером HP при условии, что на компьютере установлен необходимый драйвер и используется Windows 11 или Windows 10.

Функции HP Print AI также будут использоваться для настройки пользовательских устройств и обеспечения поддержки. Реализована возможность задавать чат-боту вопросы естественным языком и получать на них ответы. Бот работает на основе собственной большой языковой модели HP, которую в компании называют «моделью языка печати» или PLM.