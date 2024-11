Лучшие 3D-принтеры 2024 года

Владение 3D-принтером может открыть совершенно новый мир. Хотите ли вы создавать предметы 3D-искусства, концептуальные модели, игрушки и брелоки, прототипы проектов или функциональные детали — 3D-принтер может воплотить в жизнь большинство ваших творений. С материалами от смолы до металла потенциал 3D-принтера безграничен, но будьте осторожны, так как это занятие может вас сильно увлечь. Мы объединили наш личный опыт в области 3D-печати с практическими обзорами и знаниями о достижениях отрасли, чтобы предоставить вам список лучших 3D-принтеров, доступных на сегодняшний день.

1. Anycubic Kobra 3 Combo

Лучший 3D-принтер в целом и единственный с сушилкой для нити

Характеристики:

Объем печати: 250x250x260 мм.

Скорость печати: 600 мм/с.

Платформа: пружинная сталь PEI.

Дисплей: 4,3” сенсорный.

Температура сопла: ≤3000С.

Температура нагревательного стола: ≤1100С.

Подключение: USB, Wi-Fi, AC Cloud.

Вес: Kobra 3 — 9,2 кг / ACE Pro — 4,6 кг.

Плюсы:

многоцветный,

включает сушилку для пластиковой нити ACE Pro,

высокая скорость печати.

Минусы:

открытая конструкция.

Этот новый принтер от Anycubic очень интересен, поскольку является первым продуктом компании, предлагающим многоцветную печать в четырехцветной системе печати (поддерживается до восьми катушек), заключенной в камеру Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro). Эта установка выглядит достаточно мощной, чтобы конкурировать с впечатляющей автоматизированной системой, которую вы найдете в премиальных принтерах Bambu Lab. Многоцветная печать открывает больше возможностей для любителей экспериментировать с новыми моделями без необходимости менять весь свой рабочий процесс. Это означает, что технически вы можете не задумываться о кропотливой работе по смене цвета. Это единственный 3D-принтер на рынке, который сочетает в себе активную сушку филамента с возможностями многоцветной печати. Хотя цена Kobra 3 может быть не самой бюджетной, это принтер, безусловно, предлагает многое за свои деньги. Если ACE Pro не кажется вам необходимым, есть возможность приобрести Anycubic Kobra 3 отдельно за 369 долларов, а не за 549 долларов в комплекте с ним.

2. BambuLab X1-Carbon

Премиальный многоцветный 3D-принтер

Характеристики:

Объем печати: 256х256х256 мм.

Скорость печати: 500 мм/с.

Платформа: Bambu Textured PEI Plate или Bambu Cool Plate.

Дисплей: есть.

Сопло: 0,4 мм закаленная сталь (3000С).

Вес: 22,3 кг (включая AMS).

Плюсы:

многоцветный,

работает с широким спектром материалов,

двойное автоматическое выравнивание платформы,

проверка первого слоя и обнаружение ошибок.

Минусы:

очень дорогой.

BambuLab славится созданием одних из лучших 3D-принтеров на рынке. X1-Carbon это фланманская модель от BambuLab, которая имеет множество функций и оснащена искусственным интеллектом, чтобы сделать ваш процесс 3D-печати более плавным и простым. Двойное автоматическое выравнивание платформы является важной функцией для новичков в 3D-печати, поскольку необходимость вручную выравнивать платформу каждый раз, когда вы хотите печатать, это кропотливый и иногда сложный процесс, требующий таких инструментов, как гаечные ключи. BambuLab X1-Carbon все это делает за вас с помощью лидара и аналоговых датчиков силы. Как известно большинству пользователей 3D-принтеров, первый слой печати определяет общий успех процесса. Благодаря искусственному интеллекту, X1-Carbon может сэкономить вам часы потерянного времени и материалы, обнаружив любые несоответствия в самом начале печати. В целом, если вы можете позволить себе потратить 1500 долларов на 3D-принтер, то это отличный выбор.

3. Two Trees SK1

Лучший 3D-принтер для тех, кто хочет скорости

Характеристики:

Объем печати: 256x256x256 мм.

Скорость печати: 700 мм/с.

Платформа: PEI.

Дисплей: 4,3” цветной сенсорный.

Температура сопла: 3000С.

Подключение: Wi-Fi.

Плюсы:

сверхбыстрая скорость печати 700 мм/с,

выравнивание наклона по оси Z с помощью трех двигателей,

настройка искусственного интеллекта с помощью прошивки Klipper.

Минусы:

Wi-Fi иногда отключается.

Если вам нужна скорость, то вам нужен Two Trees Sk1. Он может похвастаться впечатляющей скоростью печати в 700 мм/с, что является самым высоким показателем среди устройств стоимостью в 500 долларов. Он предлагает превосходное качество сборки и прочные материалы. Корпус Two Trees SK1 имеет кубовидную форму, а он сам поставляется собранным и готовым к использованию сразу после распаковки. 3D-принтер также имеет некоторые другие замечательные функции, такие как трехмерная ось для большей точности при выравнивании, инструменты искусственного интеллекта и функции удаленного мониторинга и управления, чтобы следить за процессом печати удаленно.

4. Anycubic Kobra Go

Отличный вариант для тех, у кого ограниченный бюджет

Характеристики:

Объем печати: 200x200x250 мм.

Толщина слоя: 50 микрон.

Плюсы:

самовыравнивание в одно касание,

быстрая печать,

большой объем печати.

Минусы:

многое придется делать самому,

необходима некоторая калибровка для получения наилучших результатов.

Anycubic Kobra Go — это один из самых доступных 3D-принтеров среднего класса на рынке. Этот недорогой FDM-принтер, ориентированный на новичков, может похвастаться несколькими полезными функциями, которые помогут вам начать работу с 3D-печатью. Да, его нужно собрать и настроить, но это не слишком сложная задача, которая займет максимум 30 минут. С другой стороны, сборка принтера означает, что вы лучше поймете функции 3D-принтера и будете знать, как извлекать готовые 3D-отпечатки. Другие важные моменты Anycubic Kobra Go включают встроенную систему выравнивания, которая управляется одной кнопкой, большой объем печати 200x200x250 мм и высокую скорость 100 мм/с. Самое главное, что Kobra Go выдает точные результаты даже на более высоких скоростях.

5. Creality Halot-One Plus

Лучший 3D-принтер для сложных моделей, использующий смолу

Характеристики:

Объем печати: 172x102x160 мм.

Скорость печати: 1-4 секунды на слой.

Дисплей: 5” сенсорный.

Высота слоя: 0,01-0,2 мм.

Подключение: USB / Creality Cloud / HALOT BOX Wi-Fi.

Вес: 8,6 кг.

Плюсы:

отлично подходит для печати миниатюрных моделей,

совместимость с различными смолами,

простота в использовании и высокое качество.

Минусы:

малый объем печати.

Если вы ищете принтер для смолы, а не FDA, то Halot One Plus от Creality станет отличным выбором. Он используется в адаптивном производстве, а это означает, что этот 3D-принтер является одним из лучших на рынке, если вы хотите превратить свое хобби во что-то более серьезное. Creality Halot One Plus лучше всего подходит для печати небольших моделей, таких как игровые элементы, миниатюры Warhammer, сложные фигурки или даже ювелирные изделия. Он обеспечивает исключительное качество печати с высокодетализированными отпечатками. Кроме того, он прост в использовании и удобен для пользователя. Что касается дизайна, Halot One Plus следует типичному формату с основным корпусом, в котором размещены элементы управления, подсветка и экран, увенчанный трехосевым механизмом, а также резервуар для смолы. Цена Halot One Plus составляет около 400 долларов.

6. AnkerMake M5C

Лучший 3D-принтер для начинающих

Характеристики:

Объем печати: 220х220х250 мм.

Скорость печати: 500 мм/с.

Платформа: Мягкая магнитная пластина PEI.

Дисплей: Нет.

Температура сопла: 3000С.

Вес: 12,8 кг.

Плюсы:

отлично подходит для новичков,

быстрая печать с высокой точностью,

настраиваемая кнопка One-Click.

Минусы:

не лучший дизайн.

Если вы ищете 3D-принтер для новичков по цене менее 400 долларов, тогда обратите внимание на AnkerMake M5C. Он позволит вам создавать забавные и быстрые отпечатки одним щелчком мыши, что идеально подходит для новичков в 3D-печати и тех, кто только вникает в эту тему, а также для профессионалов в этом деле, которым может потребоваться быстро выполнить заказ. Устройство получило функцию восстановления печати после отключения питания или обрыва нити, которая направлена на экономию времени и материалов. Также вы можете использовать приложение для управления и выбора файлов для печати с видеомониторингом в режиме реального времени после того, как подключите к принтеру специальную камеру, приобретаемую отдельно.

7. EasythreeD K5

Лучший бюджетный вариант для детей

Характеристики:

Объем печати: 80х80х100 мм.

Скорость печати: 10-40 мм/с.

Толщина слоя: 100-400 микрон.

Температура сопла: 180-2300С.

Подключение: TF-карта / кабель USB.

Плюсы:

дешевая отправная точка для 3D-печати,

веселье и безопасность для детей.

Минусы:

маленькая платформа для печати,

среднее качество печати.

Трудно не полюбить EasythreeD K5 с его привлекательным дизайном и простотой. Принтер предназначен для детей, которые интересуются 3D-печатью. Это безопасное устройство по цене около 130 долларов, поэтому ему можно простить крошечную область печати и отсутствие продвинутого функционала. Он также невероятно интуитивно понятен в использовании, поэтому может стать фантастическим подарком для детей.

Также рекомендуем обратить внимание

Anycubic Kobra 2 чрезвычайно удобен в использовании, прост в настройке и обладает сенсорным экраном. У него большой объем и высокая скорость печати, что позволяет создавать несколько довольно больших моделей в кратчайшие сроки. Он также очень доступен по цене.

Anycubic Photon M3 Premium — отличный профессиональный принтер для печати на смоле для вашей домашней студии. Он прост в использовании в сочетании с превосходным качеством печати, а наличие воздушных фильтров делает его пригодным для работы в небольшом офисе или студии. Большой объем печати также позволяет выполнять больше задач, чем устройства многих конкурентов.

Anycubic Vyper — еще один FDM 3D-принтер, который предлагает широкий функционал за свои деньги. Он имеет хороший уровень детализации и простой интерфейс. Самовыравнивающаяся платформа и приличная скорость печати делают этот принтер более интересным. К этому стоит добавить и отличное качество печати в своем ценовом диапазоне.

Какой 3D-принтер выбрать?

Существует три основных типа 3D-принтеров. Каждый из них имеет свою собственную ценовую категорию и у каждого есть свои плюсы и минусы. Поэтому лучший тип 3D-принтера для вас будет зависеть от того, насколько сложными вы хотите видеть свои отпечатки и сколько вы готовы потратить.

Самым распространенным и доступным типом 3D-принтера является тип FDM (моделирование методом послойного наплавления). Он использует нагретое сопло для плавления пластиковой нити, которая затем наносится слой за слоем для создания 3D-объекта. FDM-принтеры относительно доступны по цене, просты в использовании и являются отличным выбором для любителей и новичков. Однако они, как правило, имеют более низкое разрешение, чем другие типы 3D-принтеров.

Более дорогой тип 3D-принтера это тот, который использует смолу и также известный как тип SLA (стереолитография). Он использует лазер для отверждения жидкой смолы, на основании чего создается 3D-объект. SLA-принтеры имеют высокое разрешение и могут создавать очень четкие отпечатки, что делает их хорошим выбором для полупрофессиональных пользователей и творческих людей.

Самый дорогой тип 3D-принтера — это SLS (селективное лазерное спекание). Этот тип 3D-принтера использует лазер для спекания (сплавления) порошкообразного материала для создания 3D-объекта. SLS-принтеры позволяют создавать прочные и долговечные отпечатки с высоким разрешением. По этой причине они являются лучшим выбором для профессиональной и промышленной 3D-печати.

Нужно ли разбираться в 3D-моделировании?

Совсем немного. После настройки и запуска 3D-принтера у вас есть возможность использовать файлы моделей STL / GCode, которые вы либо создали сами, либо загрузили с таких сайтов, как Thingiverse, MakerOnline, Printables, Thangs и Cults3D. И таких сайтов сотни. Просто обязательно проверьте лицензионные соглашения и убедитесь, что они предназначены только для личного использования. Далее вам нужно будет использовать программное обеспечение, чтобы масштабировать файл, внести необходимые изменения, настроить такие параметры, как скорость печати, добавить или удалить опоры и изменить объем заполнения, чтобы ваш принтер точно знал, как печатать эту модель. На первый взгляд это может показаться сложным процессом, но вы вполне сможете разобраться в тонкостях.

3D-принтеры всё еще дорогие?

Раньше 3D-принтеры были непомерно дорогими, но эти времена давно прошли. В настоящее время вы можете купить 3D-принтер начального уровня всего за 200 долларов. Тем не менее, этот тип 3D-принтера будет полезен только для любительских целей, а промышленный 3D-принтер все еще будет стоить несколько тысяч долларов. Цены же серьезных любительских моделей начинаются примерно от 500 долларов, а профессиональных моделей — от 1000 долларов. При составлении бюджета на 3D-принтер важно учитывать стоимость материалов для печати, которая может варьироваться в пределах от 10 до 50 долларов за килограмм. Другие материалы, такие как смола, могут быть дороже. В целом, стоимость 3D-печати значительно снизилась за последние годы.