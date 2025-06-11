Состоялся релиз шутера Rainbow Six Siege X —игра стала условно-бесплатной

Компания Ubisoft выпустила Tom Clansy’s Rainbow Six Siege X. Игра вышла на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4. В Ubisoft заявили, что обновление шутера «знаменует новую эпоху» в его истории. Игра стала условно-бесплатной, но для доступа к рейтинговому режиму придется заплатить. В F2P-версию входит доступ к быстрым и безрейтинговым играм, а также режиму Dual Front с избранными оперативниками. Для разблокировки рейтингового режима и «Кубка Siege» необходимо приобрести издания Elite или Ultimate.

Особенности игры:

Dual Front — командный режим в формате «6 на 6» с самой большой картой в истории игры. Две команды сражаются за контроль над секторами, одновременно обороняя свои позиции. Цель игроков — пробиться к базе противника.

Новые разрушаемые объекты. Игроки могут расстрелять огнетушитель, чтобы ошеломить врагов и создать дымовую завесу, закрывающую обзор. Появилась возможность прострелить газовые трубы, в случае чего возникает пламя, блокирующее проход.

Модернизация классических карт. На картах «Банк», «Клуб», «Граница», «Шале» и «Кафе Достоевский» внесли визуальные улучшения, обновили систему освещения и добавили больше разрушаемых объектов.

Улучшенная система паркура. Можно быстро бегать по стенам и запрыгивать за углы.

Обновленная система пиков и банов. Теперь вместо статичного выбора банов перед матчем обе команды одновременно запрещают по одному оператору соперника за раунд. В сумме за матч можно забанить до шести операторов, после чего команды меняются ролями, а баны сбрасываются.

Полная переработка звуковой системы. Улучшены реверберация и распространение звука, что помогает точнее определять местоположение и расстояние до источника звука.

Полноценные обучающие задания для новичков. Они помогут постепенно узнать основы Rainbow Six Siege и получить нужные навыки перед переходом к основным режимам.

Новое колесо коммуникации для общения с союзниками.

Многочисленные небольшие изменения, например, обновленная система обводки врагов, тени от первого лица, переработанный интерфейс и улучшенное движение с импульсом.