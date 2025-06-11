Осторожно, подделка: злоумышленники активизировались на фоне роста популярности Labubu

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили несколько мошеннических схем, нацеленных на желающих приобрести игрушки Labubu

Скам-сайты. С мая 2025 года компания выявила сотни мошеннических сайтов на разных языках, в том числе на русском, испанском, французском, венгерском и португальском, где предлагается купить игрушки Labubu. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв на фальшивые ресурсы щедрыми скидками, каталогами с якобы оригинальными фигурками, возможностью приобрести редкие коллекции и эксклюзивные серии персонажей. Специалисты также нашли подделки под официальный онлайн-магазин Pop Mart — производителя популярных игрушек. На обнаруженных скам-страницах люди рискуют потерять деньги и платёжные данные, если введут их для оплаты.

Боты в мессенджере. Эксперты обращают внимание на то, что в русскоязычном сегменте Telegram также появились боты, используя которые якобы можно выиграть или купить игрушки Labubu. Для этого человеку предлагают подписаться на некоторое количество каналов с сомнительным контентом: в них могут рекламироваться в том числе скам-проекты с «лёгким заработком» в сети. В отдельных случаях злоумышленники просят сделать бот администратором группы или канала жертвы — по легенде это также необходимо для участия в розыгрыше. Однако если человек согласится предоставить боту такие права, его владельцы смогут, например, видеть список подписчиков, публиковать и удалять посты.