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11 июня, 2025
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Осторожно, подделка: злоумышленники активизировались на фоне роста популярности Labubu

Labubu

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили несколько мошеннических схем, нацеленных на желающих приобрести игрушки Labubu

Скам-сайты. С мая 2025 года компания выявила сотни мошеннических сайтов на разных языках, в том числе на русском, испанском, французском, венгерском и португальском, где предлагается купить игрушки Labubu. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв на фальшивые ресурсы щедрыми скидками, каталогами с якобы оригинальными фигурками, возможностью приобрести редкие коллекции и эксклюзивные серии персонажей. Специалисты также нашли подделки под официальный онлайн-магазин Pop Mart — производителя популярных игрушек. На обнаруженных скам-страницах люди рискуют потерять деньги и платёжные данные, если введут их для оплаты.

Боты в мессенджере. Эксперты обращают внимание на то, что в русскоязычном сегменте Telegram также появились боты, используя которые якобы можно выиграть или купить игрушки Labubu. Для этого человеку предлагают подписаться на некоторое количество каналов с сомнительным контентом: в них могут рекламироваться в том числе скам-проекты с «лёгким заработком» в сети. В отдельных случаях злоумышленники просят сделать бот администратором группы или канала жертвы — по легенде это также необходимо для участия в розыгрыше. Однако если человек согласится предоставить боту такие права, его владельцы смогут, например, видеть список подписчиков, публиковать и удалять посты.

«Мошенники быстро среагировали на шумиху вокруг игрушек Labubu. Важно понимать, что злоумышленники часто используют ажиотаж вокруг товаров или актуальные новости в своих скам-схемах. Поэтому мы рекомендуем пользователям всегда критически относиться к заманчивым предложениям в сети, внимательно выбирать онлайн-магазины для покупок, а также использовать надёжное защитное решение, которое не даст перейти на поддельный ресурс», — комментирует Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

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