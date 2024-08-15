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16 августа, 2024
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Fujifilm Instax Mini Link 3 — мини-принтер для печати фото со смартфона

Fujifilm Instax Mini Link 3

Компания Fujifilm выпустила мини-принтер Instax Mini Link 3 для мгновенной печати фотографий со смартфона. Новое устройство сохранило все функции предшественника, но при этом получило дополнительные возможности.

Для печати фото принтер нужно подключить к смартфону по Bluetooth и выбрать необходимый кадр в соответствующем приложении. По словам производителя, процесс печати занимает около 15 секунд, а для проявления требуется еще 90 секунд.

Есть возможность печати с видео, автоматическое датирование кадров, добавление отсканированных снимков в календарь и функция 3D AR Effects, которая позволяет редактировать фотографии перед печатью, добавляя фон и различные эффекты. Появилась возможность подзарядки через USB Type-C, а также функция создания коллажей.

Fujifilm Instax Mini Link 3 будет доступен для покупки в Европе 28 августа по рекомендованной цене 129,99 евро. Цветовые решения корпуса: зеленый, розовый или белый.

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