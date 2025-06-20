spot_img
20 июня, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно забрать The Operator

В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Operator

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям детективную головоломку The Operator. Предложение будет действовать до 26 июня в 19:00 по бакинскому времени.

В The Operator игроки берут на себя роль сотрудника Федерального департамента разведки (ФДР), чтобы помогать агентам на местах, собирая и анализируя информацию по совершенным преступлениям с помощью различных утилит и полной базы данных граждан и транспорта.

Релиз The Operator состоялся в июле 2024 года, созданием игры занималась французская инди-студия Bureau 81. У головоломки 78 баллов из 100 на Metacritic и более 90% положительных отзывов от пользователей Steam.

На следующей неделе Epic Games Store начнет раздачу адвенчуры Sable. Игру уже отдавали бесплатно, в декабре 2022 года.

Предыдущая статья
Visa назначила Тарека Махмуда региональным президентом в Центральной и Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Африки
Следующая статья
Leica представила Monopan 50 — первую 35-мм фотопленку под собственным брендом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,934ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»