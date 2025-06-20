В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Operator

Epic Games Store дарит своим пользователям детективную головоломку The Operator. Предложение будет действовать до 26 июня в 19:00 по бакинскому времени.

В The Operator игроки берут на себя роль сотрудника Федерального департамента разведки (ФДР), чтобы помогать агентам на местах, собирая и анализируя информацию по совершенным преступлениям с помощью различных утилит и полной базы данных граждан и транспорта.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Релиз The Operator состоялся в июле 2024 года, созданием игры занималась французская инди-студия Bureau 81. У головоломки 78 баллов из 100 на Metacritic и более 90% положительных отзывов от пользователей Steam.

На следующей неделе Epic Games Store начнет раздачу адвенчуры Sable. Игру уже отдавали бесплатно, в декабре 2022 года.