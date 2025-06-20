Visa назначила Тарека Махмуда региональным президентом в Центральной и Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Африки

Сегодня Visa объявила о назначении Тарека Махмуда на должность регионального президента в Центральной и Восточной Европе, в странах Ближнего Востока и Африки (CEMEA). На новой позиции опытный лидер Visa будет отвечать за управление операционной деятельностью на более чем 86 динамично развивающихся и инновационных рынках. В регионе CEMEA компания Visa обслуживает более 1 800 клиентов через 23 локальных офиса.
Новый региональный президент Visa обладает более чем 30-летним опытом в банковской и платежной индустрии. До этого назначения он возглавлял направление Value-Added Services в европейском регионе компании, работая в Лондоне. Работу в Visa Тарек Махмуд начал в 2019 году на позиции регионального менеджера по странам Юго-Восточной Азии с офисом в Сингапуре. До прихода в компанию он занимал руководящие должности в Ahli United Bank, ANZ и HSBC. В новой роли он будет работать из офиса в Дубае и напрямую подчиняться президенту группы Global Markets, Оливеру Дженкину.
«Мы рады назначить лидера с таким обширным опытом на пересечении финансовых услуг, технологий и быстроразвивающихся рынков для управления самым активно растущим регионом Visa, чтобы продолжить развивать цифровые платежи в регионе CEMEA, — отметил Оливер Дженкин. – На протяжении своей карьеры Тарек работал в 13 странах и привнесет в работу на новой позиции уникальное глобальное видение, выдающиеся лидерские качества и подтвержденный опыт успешного сотрудничества с крупнейшими клиентами Visa на различных рынках».
Тарек Махмуд сменил на позиции Эндрю Торре, который недавно был назначен президентом направления Visa Value-Added Services — динамично развивающегося глобального бизнеса с доходов в 9 миллиардов долларов, демонстрирующего ежегодный рост на уровне 20% с 2021 года.
«Для меня большая честь возглавить регион CEMEA и продолжить впечатляющий прогресс, достигнутый в трансформации будущего платежей, торговли и движения денежных средств на таких динамичных рынках, — отметил Тарек Махмуд. — Проведя более трети своей карьеры в этом регионе, я вдохновлен возможностью еще шире развивать цифровые платежи, чтобы они были доступны для большего числа потребителей, торговых точек и экономик. Я с нетерпением жду возможности работать с нашей выдающейся командой, чтобы обеспечивать совместный рост с клиентами и партнерами по всему региону».