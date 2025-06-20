Leica представила Monopan 50 — первую 35-мм фотопленку под собственным брендом

Компания Leica представила свою первую фирменную 35-мм фотопленку Monopan 50. Эта черно-белая пленка с низкой светочувствительностью (ISO 50), которая призвана не только уменьшить зернистость, но и позволить снимать при ярком освещении с более открытой диафрагмой, добиваясь малой глубины резкости.

Monopan 50 предназначена в первую очередь для съемки ландшафтов, архитектуры и в путешествиях. Пленка обладает светочувствительностью в диапазоне до 780 нм, охватывая инфракрасный спектр, что усиливает контрастность в пейзажной фотографии.

По мнению экспертов, все характеристики Monopan 50 в точности соответствуют фотопленке Adox HR-50. Разница между ними заключается в цене: $10 за рулон на 36 кадров и $7,5 соответственно.

Фотопленка Monopan 50 поступит в продажу 21 августа.