spot_img
20 июня, 2025
spot_img
ДомойAVФототехникаLeica представила Monopan 50 - первую 35-мм фотопленку под собственным брендом

Leica представила Monopan 50 — первую 35-мм фотопленку под собственным брендом

Leica Monopan 50

Компания Leica представила свою первую фирменную 35-мм фотопленку Monopan 50. Эта черно-белая пленка с низкой светочувствительностью (ISO 50), которая призвана не только уменьшить зернистость, но и позволить снимать при ярком освещении с более открытой диафрагмой, добиваясь малой глубины резкости.

Leica Monopan 50

Monopan 50 предназначена в первую очередь для съемки ландшафтов, архитектуры и в путешествиях. Пленка обладает светочувствительностью в диапазоне до 780 нм, охватывая инфракрасный спектр, что усиливает контрастность в пейзажной фотографии.

Образец фотографии на пленку Leica Monopan 50

По мнению экспертов, все характеристики Monopan 50 в точности соответствуют фотопленке Adox HR-50. Разница между ними заключается в цене: $10 за рулон на 36 кадров и $7,5 соответственно.

Фотопленка Monopan 50 поступит в продажу 21 августа.

Предыдущая статья
В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Operator
Следующая статья
Adobe выпустила приложение Project Indigo для iPhone с технологиями Pixel Camera
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,934ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»