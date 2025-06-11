Вышла стабильная версия ОС Android 16

Компания Google выпустила стабильную версию ОС Android 16 для смартфонов Pixel. Операционная система получила обновленный дизайн, а также ряд улучшений по части безопасности и взаимодействия пользователя с устройством.

Одной из главных особенностей Android 16 стала функция Live Updates – обновляемые в реальном времени уведомления, отображающие, например, текущий статус поездки или доставки продуктов. Пользователь может взаимодействовать с ними, не заходя в приложение: отвечать, ставить оценки или отменять заказы прямо с экрана блокировки.

Остальные нововведения:

Расширенные возможности для людей с нарушениями слуха. Пользователи, которые используют слуховые аппараты, теперь смогут выбирать, через какой микрофон будет транслироваться звук во время звонков;

Режим повышенной защиты, который ограничивает доступ к данным и функциям при выявлении попыток взлома устройства. Он также включает дополнительную защиту памяти и ограничение USB-подключений;

Bluetooth LE Audio с Auracast, позволяющий транслировать звук сразу на несколько устройств;

Уведомления от одного приложения теперь группируются и адаптируются по приоритету. Такой подход обеспечивает более удобную подачу информации;

Режим рабочего стола с оконной многозадачностью и сочетаниями клавиш для устройств с большими экранами;

Новый редактор изображений с профессиональными фильтрами и эффектами в стандартном приложении «Фото».

Стабильная версия Android 16 уже доступна для смартфонов Google Pixel, начиная с линейки Pixel 6 и до Pixel 9a. Смартфоны других производителей получат обновление в течение следующих месяцев.