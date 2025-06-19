Состоялся релиз аркадного футбольного симулятора Rematch от создателей Sifu

Состоялся полноценный релиз Rematch — аркадного футбольного симулятора, разработкой которого занималась студия Sloclap, известная по Sifu и Absolver. Игра выполнена в схожем визуальном стиле.

Симулятор вышел на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра также доступна по подпискам Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Ранее Rematch была доступна только владельцам расширенных изданий. В честь выхода игра получила релизный трейлер.

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Rematch —это симулятор с упрощенными правилами, в котором не учитываются фолы, офсайды и паузы. В каждой команде играет по пять человек. В одном из будущих обновлений игра получит поддержку кроссплея.

Пользовательские отзывы в основном положительные – к главным плюсам относят необычный геймплей и красочный визуальный стиль.