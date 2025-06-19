Дональд Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 90 дней

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отсрочил блокировку китайской соцсети TikTok на территории своей страны. Предыдущая истекала сегодня, 19 июня.

«Я только что подписал указ, продлевающий дедлайн закрытия TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года)», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Отсрочка блокировки продлевается уже в третий раз. В апреле 2024 года предыдущий президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете работы TikTok в стране. Трамп отменил этот указ и дважды — в день вступления в должность и 4 апреля — на 75 дней продлевал срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok. Он считает, что США должны принадлежать 50% компании.

Согласно законодательству США, TikTok не сможет продолжать операции в стране, если ее американское подразделение не будет продано некитайским структурам.

Отметим, что ранее Трамп говорил, что тепло относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года.