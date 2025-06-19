spot_img
20 июня, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияДональд Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на...

Дональд Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 90 дней

TikTok

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отсрочил блокировку китайской соцсети TikTok на территории своей страны. Предыдущая истекала сегодня, 19 июня.

«Я только что подписал указ, продлевающий дедлайн закрытия TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года)», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Отсрочка блокировки продлевается уже в третий раз. В апреле 2024 года предыдущий президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете работы TikTok в стране. Трамп отменил этот указ и дважды — в день вступления в должность и 4 апреля — на 75 дней продлевал срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok. Он считает, что США должны принадлежать 50% компании.

Согласно законодательству США, TikTok не сможет продолжать операции в стране, если ее американское подразделение не будет продано некитайским структурам.

Отметим, что ранее Трамп говорил, что тепло относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

Предыдущая статья
Состоялся релиз аркадного футбольного симулятора Rematch от создателей Sifu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,934ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»