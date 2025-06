Midjourney запустила V1 — свою первую ИИ-модель для генерации видео

Компания Midjourney представила свою первую модель для генерации видео под названием V1. Длительность видео, созданного с помощью V1, ограничена пятью секундами, но пользователь может продлить его на четыре секунды до четырех раз подряд, увеличив длительность финального ролика до 21 секунды. Как и другие решения Midjourney, на момент запуска V1 работает только через Discord и доступен исключительно в веб-версии.

Introducing our V1 Video Model. It’s fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it’s the first video model for *everyone* and it’s available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy

— Midjourney (@midjourney) June 18, 2025