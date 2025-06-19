Midjourney запустила V1 — свою первую ИИ-модель для генерации видео

Компания Midjourney представила свою первую модель для генерации видео под названием V1. Длительность видео, созданного с помощью V1, ограничена пятью секундами, но пользователь может продлить его на четыре секунды до четырех раз подряд, увеличив длительность финального ролика до 21 секунды. Как и другие решения Midjourney, на момент запуска V1 работает только через Discord и доступен исключительно в веб-версии.

Introducing our V1 Video Model. It’s fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it’s the first video model for *everyone* and it’s available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy — Midjourney (@midjourney) June 18, 2025

В компании отмечают, что так как V1 совсем свежая, она пока не лишена ошибок. Например, в особо динамичных сценах могут появляться артефакты. Все недочеты разработчики обещают устранить, а также повысить качество и разрешение видеороликов. На данное время видео генерируются в разрешении 480p при 24 кадрах в секунду.

V1 поддерживает два режима работы: автоматическая анимация, которая создается нажатием одной кнопки, и ручная, когда пользователь получает возможность описать желаемые действия объекта и происходящее в кадре. Есть параметр Low motion — для статичных сцен с минимальными движениями, такими как моргание или легкий ветер, а также High Motion для динамичных кадров с перемещением объектов и камеры. Генерировать видео можно и на основе загруженного изображения.

Базовая подписка на V1 с ограниченным количеством генераций стоит $10 в месяц. Пользователи тарифных планов Pro за $60 в месяц и Mega за $120 получают неограниченное количество генераций. Midjourney также заявила, что в течение следующего месяца планирует пересмотреть тарифную сетку.