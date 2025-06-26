Портативный роутер TP-Link M8550 поддерживает 5G и обеспечивает автономность до 14 часов

Компания TP-Link представила портативный маршрутизатор M8550. Устройство оснащено сенсорным дисплеем, а встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы.

Роутер может подключаться к сотовым сетям 4G и 5G по Wi-Fi 6E (2,4 + 5 + 6 GHz) с пропускной способностью до 2880 Мбит/с. По заявлению компании, при 5G-соединении максимальная скорость загрузки достигает 3,4 Гбит/с, выгрузки — 900 Мбит/с. Для 4G эти показатели составляют 1,6 Гбит/с и 200 Мбит/с соответственно. С TP-Link M8550 можно использовать до 32 устройств одновременно.

1,4-дюймовый сенсорный экран устройства позволяет настраивать точку доступа, контролировать количество подключений, скорость соединения, уровень сигнала, заряд аккумулятора, а также управлять режимом энергосбережения. Емкость аккумулятора составляет 4680 мАч, автономность достигает 14 часов.

Есть USB Type-C, порт для внешних антенн, слоты для карты памяти microSD и для nanoSIM. На корпусе устройства предусмотрен универсальный порт WAN/LAN. Габариты роутера составляют 135×40×20,4 мм, вес — 273 гр.

Цена TP-Link M8550 составляет 449,90 €.