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4 июня, 2025
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Приложение Instagram для iPad выйдет в 2025 году

Instagram iPad

Instagram iPad

Разработчики соцсети Instagram до конца 2025 года представят версию приложения для iPad, об этом сообщил журналист Марк Гурман из Bloomberg, добавив, что внутри компании уже началось закрытое тестирование. В апреле этого года о планах разработки приложения рассказали журналисты The Information.

Сейчас Instagram на iPad представляет собой просто увеличенную версию приложения для iPhone, что ограничивает функциональность интерфейса и снижает удобство использования.

Новое приложение обеспечит удобный интерфейс для просмотра ленты, сторис и прямых эфиров, а также упрощенное редактирование фото и видео. Возможна поддержка альбомной ориентации и интеграция с Apple Pencil для творческих функций.

Ранее для iPad вышло приложение WhatsApp.

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