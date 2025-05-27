Приложение WhatsApp вышло для iPad

Приложение WhatsApp для iPad теперь доступно для загрузки в App Store — спустя 15 лет после выхода первого планшета Apple. Приложение поддерживает большинство функций, доступных для iPhone.

WhatsApp для iPad поддерживает такие функции многозадачности и разделения экрана iPadOS, как Stage Manager, Split View и Slide Over, что позволяет ему работать одновременно с другими приложениями.

Можно совершать аудио- и видеозвонки с участием до 32 человек, использовать обе камеры устройства, а также делиться изображением своего экрана с другими участниками видеоконференции.