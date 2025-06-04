Самые быстрые планшеты мая на базе Android по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам мая 2025 года. Как обычно, тестировались мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Первые три места рейтинга заняли устройства с процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Лидером стал OPPO Pad 4 Pro с результатом в 2 851 747 баллов. На втором месте — OnePlus Pad2 Pro (2 834 737 баллов), а третье занял игровой планшет Lenovo Legion Y700 (2 711 243 балла).

Далее в рейтинге AnTuTu идут iQOO Pad5 Pro, Vivo Pad5 Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, OPPO Pad 3 Pro, Vivo Pad3 Pro, iQOO Pad2 Pro и OnePlus Pro.