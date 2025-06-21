Представлены smart-очки Oakley Meta Glasses

Компания Meta, совместно с производителем спортивных очков Oakley, представила smart-очки Oakley Meta HSTN. Новинка оснащена камерой для записи видео в разрешении 3К, динамиками и микрофонами, встроенными в оправу. После сопряжения со смартфоном очки можно использовать для прослушивания музыки или подкастов и совершения телефонных звонков. С их помощью также можно общаться с ассистентом Meta AI. Также очки могут переводить речь в реальном времени.
Так как Oakley Meta HSTN позиционируются как спортивный аксессуар, они имеют защиту от воды по стандарту IPX4. Заявлено 8 часов автономной работы при стандартном использовании. Комплектный зарядный футляр позволяет увеличить общую продолжительность работы до 48 часов. Поддерживается быстрая зарядка.
Имеются несколько вариантов оправы и линз Oakley. Доступные цвета оправы — серый, черный, дымчатый коричневый и прозрачный. Есть ограниченный выпуск модели с оправой золотистого цвета и линзами Oakley PRIZM.
Цена Oakley Meta HSTN составляет $399, стоимость модели ограниченной серии — $499. В продажу очки поступят 11 июля.