Azercell поздравил чемпионов мира по мини-футболу

18 июня Azercell провел встречу со сборной Азербайджана по мини-футболу, завоевавшей титул чемпиона мира 2025 — значимого события, ставшего поводом для национальной гордости.

На встрече в честь исторической победы национальной сборной присутствовали представители руководства Федерации мини-футбола Азербайджана и руководство Azercell. Участники отметили успешное партнёрство между двумя организациями и устойчивую поддержку, которую Azercell оказывает команде по мини-футболу с 2022 года.

С приветственными словами к присутствующим обратились Директор департамента Корпоративных и Маркетинговых Коммуникаций Azercell Сона Аббасова и генеральный секретарь Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Гусейнов.

«Победа нашей сборной — это источник огромной гордости для всей страны, — отметила Сона Аббасова. — В Azercell мы искренне верим в силу спорта, способного объединять, вдохновлять и мотивировать. Для нас большая честь быть рядом с нашими чемпионами в этот знаменательный день».

Орхан Гусейнов, в свою очередь, выразил благодарность компании за вклад в развитие мини-футбола в стране: «Поддержка и сотрудничество Azercell с нашей командой c 2022 года сыграли важную роль в достижении нынешних успехов. Мы надеемся, что столь успешное партнёрство продолжится и в будущем».

В рамках встречи состоялся символический обмен футболками между игроками национальной сборной и членами сборной команды Azercell по мини-футболу — жест, отражающий дух единства и командной игры.

Напомним, что в финальном матче Чемпионата мира, прошедшего 1 июня на Национальной Арене Гимнастики, сборная Азербайджана одержала победу над командой Венгрии со счетом 4:2 и заняла первое место среди 32 команд.

Azercell поздравляет национальную сборную с победой и желает нашим спортсменам успехов в будущих турнирах.