Казахстан получил суперкомпьютер, построенный на ускорителях Nvidia H200

В Казахстане появился суперкомпьютер на базе ускорителей Nvidia H200. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин:

«Наш суперкомпьютер на базе Nvidia H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы – на площадке дата-центра «Казахтелеком». Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти».

Суперкомпьютер будет доступен не только для научного сообщества, но и для бизнеса: он будет использоваться для моделирования техногенных аварий, в медицине, расчетах уличного движения и трафика, для обучения ИИ и т.д.

«Казахтелеком» стал первым официальным партнером техногиганта Nvidia в Центральной Азии, отметил Мусин.