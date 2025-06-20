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21 июня, 2025
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Казахстан получил суперкомпьютер, построенный на ускорителях Nvidia H200

Nvidia H200

В Казахстане появился суперкомпьютер на базе ускорителей Nvidia H200. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин:

«Наш суперкомпьютер на базе Nvidia H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы – на площадке дата-центра «Казахтелеком». Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти».

Суперкомпьютер будет доступен не только для научного сообщества, но и для бизнеса: он будет использоваться для моделирования техногенных аварий, в медицине, расчетах уличного движения и трафика, для обучения ИИ и т.д.

«Казахтелеком» стал первым официальным партнером техногиганта Nvidia в Центральной Азии, отметил Мусин.

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