Подписчики расширенных PS Plus получат в июне FBC: Firebreak, Battlefield 2042 и другие игры

Компания Sony опубликовала список игр, которые с 17 июня станут доступны подписчикам расширенных тарифных планов PS Plus. Всего пользователи получат девять игр.

Игры для PS Plus Extra:

FBC: Firebreak (PS5);

Battlefield 2042 (PS4, PS5);

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5);

TheHunter: Call of the Wild (PS4);

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5);

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes (PS4, PS5);

Train Sim World 5 (PS4, PS5);

Endless Dungeon (PS4, PS5).

Кроме того, подписчиков PS Plus Premium ждет Deus Ex: The Conspiracy (PS4, PS5).