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12 июня, 2025
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Звезда футбола Ламин Ямаль станет глобальным амбассадором Visa на чемпионате мира по футболу FIFA 2026

Visa

Ровно за год до начала чемпионата мира по футболу FIFA 2026™, который пройдет в Канаде, Мексике и США, Visa (NYSE: V), мировой лидер в сфере цифровых платежей и давний партнер мирового футбола, объявила, что Ламин Ямаль, одна из самых ярких восходящих звезд этого вида спорта, станет глобальным амбассадором компании во время турнира.

Чтобы отметить это событие и подогреть интерес к самому масштабному чемпионату мира по футболу FIFA™ в истории, Visa предоставит держателям карт эксклюзивные фанатские впечатления, включая возможность лично встретиться с Ламином Ямалем в Барселоне и получить сувениры с его автографом в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2026™.

«Ламин олицетворяет будущее футбола — смелое, захватывающее и с огромным потенциалом, — прокомментировал Тарек Абдалла (Tarek Abdalla), директор по маркетингу Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (СЕМЕА). — Visa постоянно ищет новые способы укрепить связь с болельщиками через спорт. Как амбассадор Visa на чемпионате мира по футболу FIFA™, Ламин воплотит дух и страсть прекрасной игры, вдохновляя миллионы болельщиков по всему миру».

Ямаль заворожил футбольный мир, побив несколько рекордов, а его мастерство, скорость и стратегия на поле сделали его мировой звездой и символом того, как развивается этот вид спорта. Комментируя партнерство, Ламин Ямаль заявил: «Футбол — это больше, чем игра, это источник радости, объединяющий людей по всему миру. Я горжусь партнерством с Visa, которое позволит мне разделить эту страсть и вдохновить людей благодаря спорту».

Как официальный партнер FIFA по платежным технологиям, Visa использует футбол для продвижения инклюзивности и доступа по всему миру — от локальных инициатив до глобальных площадок. Благодаря инновационным впечатлениям, партнерству со спортсменами и эксклюзивным преимуществам для держателей карт Visa продолжает предлагать болельщикам и игрокам новые возможности, переосмысливая будущее игры.

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