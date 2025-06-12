OpenAI выпустила мощную ИИ-модель o3-pro

Компания OpenAI выпустила o3-pro — улучшенную версию базовой модели o3, которая уже доступна подписчикам ChatGPT Pro и через API. Владельцы корпоративных и образовательных аккаунтов ChatGPT получат доступ к новой модели на следующей неделе.

По словам компании, новая модель повысила свою производительность в сравнении с o3 и o1-Pro. o3- pro относится к категории рассуждающих моделей, она разработана для решения сложных задач, требующих логического мышления, и может применяться во многих областях, в том числе и программировании. Модель поддерживает все привычные инструменты ChatGPT, включая веб-поиск, анализ файлов, обработку визуальных данных, использование языка программирования Python и персонализацию ответов на основе памяти. Но отмечается, что скорость генерации ответов у новой модели ниже, чем у o1-pro.

Судя по графикам, в слепом тестировании пользователи предпочли ответы o3-Pro, а не o3. В тестах внутреннего бенчмарка o3-pro показала высокие результаты. Например, в тесте AIME 2024 по математике модель превзошла Google Gemini 2.5 Pro. Также, по сравнению с последней версией Claude 4 Opus от компании Anthropic, o3-pro лучше справилась с тестом GPQA Diamond, который проверяет знание естественных наук на уровне PhD.

На данное время у o3-pro есть некоторые ограничения. Модель не поддерживает временные чаты, генерацию изображений и режим Canvas. Обойдется новая модель через API в $20 за миллион входных токенов и $80 за миллион выходных токенов.