The Outer Worlds 2 получила геймплейный трейлер и дату релиза

Студия Obsidian Entertainment провела презентацию, на которой поделилась подробностями о предстоящей научно-фантастической ролевой игре The Outer Worlds 2.

Игра выйдет 29 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Цена базового издания составит $80. Microsoft ранее предупреждал, что повысит цены на AAA-игры. Стандартное издание игры войдет в каталог Game Pass со дня релиза. Покупатели Premium-издания за $100 смогут начать прохождение за пять дней до общего релиза. В расширенную версию также войдут цифровые бонусы и два будущих сюжетных дополнения.

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Был показан сюжетный трейлер, который продемонстрировал антикапиталистическую сатиру, разных персонажей и геймплей — прежде всего, боевые возможности героя. Действие The Outer Worlds 2 разворачивается в новой колонии Аркадия, раздираемой пространственно-временными разломами, враждующими фракциями и корпоративной жадностью. Игроки принимают участие в войне за власть, за которую борются три союза, каждый со своим видением будущего человечества.

«Вы — отважный и, скорее всего, привлекательный агент Правления Земли. Ваша задача — докопаться до причины возникновения разрушительных разломов, которые грозят полным уничтожением человечества. Расследование приводит вас в Аркадию, где возникла технология скачкового двигателя, и теперь судьба всей колонии, а в конечном итоге и галактики, зависит от вас», — из описания игры.

Obsidian Entertainment назвала The Outer Worlds 2 крупнейшей игрой в истории студии. По словам разработчиков, RPG предоставит игрокам огромную свободу и широкие возможности для исследования мира.